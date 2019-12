Maltempo: collegamenti sospesi e allagamenti nelle Eolie

Pioggia, grandine e vento alternati a schiarite. Sta creando diversi disagi l’ondata di Maltempo che da stamattina sferzano Messina e provincia. Le mareggiate hanno creato problemi alle isole Eolie in particolare a Lipari dove la forza del mare ha invaso la strada nella frazione di Acquacalda creando parecchi danni e disagi, l’acqua ha raggiunto anche alcune abitazioni. Il Comune ha attivato il centro operativo e sono stati messi a disposizione degli alberghi.

Sospesi i collegamenti con la terraferma a causa delle onde altissime. In provincia problemi anche a Brolo e Capo d’Orlando. A Messina, nel borgo di Acqualadrone la forza del mare ha messo a rischio alcune barche che sono state portate a secco dai pescatori. Vigili del fuoco al lavoro in tutta la citta’ per cartelloni, pali, alberi e intonaci pericolanti.