Maltempo, fitte nevicate al Nord Italia: fiocchi in pianura in Veneto, imbiancate Valtellina e Valchiavenna [FOTO]

Un’ondata di maltempo con fitte nevicate sta interessando dalla notte Valtellina e Valchiavenna: si registrano intense precipitazioni nevose in quota, ma anche nelle località di fondovalle, creando disagi alla circolazione stradale.

In azione mezzi spazzaneve e spargisale.

I passi alpini – quelli rimasti aperti – sono transitabili unicamente con catene da neve montate.

Dalle prime ore di oggi nevica in pianura sul Veneto: fiocchi a Padova, Verona, Vicenza, Rovigo. La regione si è svegliata in una giornata prettamente invernale, con cielo coperto e temperatura intorno agli 0 gradi.

Fuori dai centri urbani si registrano accumuli, e sono imbiancati tetti e strade.

Nevicate sono in corso anche sull’altopiano di Asiago e sui monti della Lessinia.