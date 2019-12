Maltempo: fiume Pescara a rischio esondazione, chiuse golene

Il fiume Pescara, in alcuni punti, nel tratto urbano, ha superato gli argini raggiungendo il manto stradale: le golene sono state chiuse al traffico a causa del rischio esondazione. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, sottolinea che “i volontari delle associazioni e prima ancora i Vigili Urbani sono già al lavoro dalle 12.00 per avvertire i proprietari delle macchine parcheggiate e mettere in sicurezza il lungofiume“.

Il Centro Funzionale d’Abruzzo spiega che “la lettura dei livelli idrometrici della rete in telemisura del fiume Pescara segnala il superamento della soglia di pre-allarme ed un graduale aumento verso la soglia di allarme“, raccomandando, date le “persistenti condizioni di tempo instabile“, di “mettere in atto le azioni previste nel Piano Comunale di Emergenza“.