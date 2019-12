Maltempo Fiumicino, linee bus bloccate per caduta di rami

Nel comune di Fiumicino, la linea di bus da Fregene a Maccarese e la circolare di Passoscuro sono al momento bloccate per disagi dovuti al maltempo e causati da rami caduti sui mezzi pubblici. Lo rende noto l’amministrazione comunale. Gli uffici dei trasporti stanno provvedendo a fare in modo che altri autobus, sostitutivi, possano andare alla stazione di Maccarese a recuperare le persone arrivate con i treni e in attesa di potere raggiungere le altre località del territorio. Anche le linee da e per Parco Leonardo e l’aeroporto e la linea Fiumicino-Maccarese stanno “subendo notevoli ritardi perché la velocità dei mezzi deve necessariamente essere molto ridotta per ragioni di sicurezza”.