Maltempo, forte vento in Versilia: tetti danneggiati

Forte vento in Versilia: le raffiche hanno interessato sopratutto Torre Del Lago (Lucca), nel primo pomeriggio. Da subito sono state avviate le azioni di riparazione dei tetti, in parte abitazioni Erp (un fabbricato con sei famiglie) e in parte di proprietà di privati (16 famiglie) mediante ditte messe a disposizione dall’amministrazione comunale di Viareggio (Lucca).

Nessuna persona è stata evacuata e non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti con tre squadre. Presente anche la polizia municipale, squadre di volontariato e tecnici del Comune. Un sopralluogo e’ stato effettuato dal vicesindaco Valter Alberici e dall’assessore Maurizio Manzo. Inoltre, a Camaiore (Lucca), si sono registrati alcuni allagamenti nelle zone di Capezzano e Lido di Camaiore. Altre criticita’, informa il Comune, sono dovute alla caduta di alberi e a piccoli smottamenti in alcune strade, dove si sta intervenendo per rimuovere i detriti.