Maltempo, nuova frana: A6 Torino-Savona nuovamente chiusa. Altre frane a Genova e in Piemonte, evacuazioni [LIVE]

E’ tornato il maltempo al Nord/Ovest con forti piogge su Piemonte e Liguria, e una nuova frana ha provocato oggi pomeriggio la chiusura dell’A6 Torino-Savona al chilometro 123.684. L’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Altare e il bivio A6-A10 di Savona. E’ ancora freschissimo il ricordo della grossa frana che esattamente una settimana fa, domenica, ha travolto un viadotto nella carreggiata Nord dello stesso tratto. L’autostrada, dopo giorni di chiusura, era stata riaperta a metà settimana con un doppio senso a corsia unica nella carreggiata Sud. Adesso la nuova chiusura.

Un’altra frana sta interessando le alture del quartiere genovese di Voltri, in zona di Fabbriche, all’altezza di via Costa d’Erca: alcune fasce coltivate a olivo sono scivolate a valle creando una voragine; presenti sul posto i vigili del Fuoco per esaminare eventuali pericoli per le case sottostanti e verificare la possibilità che il pericolo possa estendersi al tratto autostradale della A26. A Genova sono caduti oggi oltre 65mm di pioggia.

Intanto il maltempo sta provocando ulteriori fenomeni di dissesto su tutto il territorio nord/occidentale. La provinciale tra Dogliani e Somano, sulle colline delle Langhe, è chiusa al traffico a causa di una frana di notevoli dimensioni in località Madonna delle Rocche, a causa delle piogge che nelle ultime settimane hanno interessato il territorio. Fortunatamente nessuna auto è rimasta coinvolta. Soltanto nei prossimi giorni inizieranno gli interventi di messa in sicurezza.

Sempre al Nord, i residenti nella frazione Monte di Marone (Brescia), in tutto 30 famiglie, rimangono isolate dal capoluogo del Lago d’Iseo per un’altra frana che ha travolto l’unica strada di accesso alla frazione.La situazione dovra’ essere valutata domani mattina e per evitare rischi, in vista soprattutto delle nuove piogge previste nelle prossime ore, il sindaco Alessio Rinaldi ha deciso di non riaprire la strada sgomberata dai detriti e il collegamento stradale che porta verso il lago e’ a oggi consentito solamente ai pedoni.

