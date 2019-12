Maltempo, frana in Liguria: richiesta di estensione dello stato di emergenza

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta Toti a richiedere l’estensione dello stato di emergenza per i danni provocati dal maltempo al tratto di SP15 tra Propata e il bivio di Caprile in alta val Trebbia collassato a causa di una frana.

Il documento collega il crollo agli eventi meteorologici del novembre scorso e impegna la Giunta Toti ad intervenire al più presto con procedure emergenziali per ripristinare la viabilità.