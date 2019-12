Messo in sicurezza il fronte franoso, comune e tecnici dopo un sopralluogo sulla zona dello smottamento in zona Navezze, a Gussago (Brescia) hanno dato il via libera al rientro delle cinque famiglie sfollate ieri sera per precauzione. Non saranno accessibili e quindi chiuse, le camere degli appartamenti rivolte a ovest e le terrazze. Nei prossimi giorni si interverra’ per mettere in totale sicurezza la montagna franata.