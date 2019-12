Maltempo, frana su via Aurelia a Chiavari: deviazione della linea 98

A seguito della frana che si è verificata sulla via Aurelia nel Comune di Chiavari (Genova) all’ingresso levante della galleria del Santuario delle Grazie, ATP ha deviato il collegamento principale della linea 98, che attraversa i Comuni di Casarza, Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Rapallo e Santa Margherita Ligure, via A12 nel tratto tra Chiavari e Rapallo. Inoltre per rispondere alle esigenze dei cittadini e in particolare per servire la località di Sant’Andrea di Rovereto via Zoagli è stato istituito il servizio aggiuntivo con la linea 90 e 90R, i cui orari sono allegati al presente comunicato stampa.