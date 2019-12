Maltempo: grossa frana si stacca in Val Vogna, nel vercellese

Danni e disagi a causa della violenta ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Una frana di grandi dimensioni si è staccata dalla parete della montagna in alta Val Vogna, nel comune di Riva Valdobbia, in provincia di Vercelli e, dopo aver distrutto un alpeggio, l’Alpe Pissole, ha raggiunto il fondovalle. A seguito dell’imponente movimento franoso è stato necessario vietare, per motivi di sicurezza, ogni forma di transito, sia a piedi che con qualsiasi mezzo a motore, nel tratto di strada compreso tra gli abitati delle frazioni di Sant’Antonio e Peccia.

“Accesso vietato – precisa una nota del Comune di Alagna – alla pista di collegamento con le frazioni Cambiaveto, Piane e Peccia”. Dai primi rilevi i danni ambientali causati dalla frana sono ingenti: l’alpe Pissole e’ stata rasa al suolo e anche l’alpe sottostante sarebbe compromessa.