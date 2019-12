Forte maltempo in Francia: sei le vittime per le alluvioni nel Sud-Est

Si aggrava il bilancio del violento maltempo che ha colpito la Francia. Il corpo di una donna scomparsa da lunedì mattina è stato ritrovato in un corso d’acqua nel dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza, a tre chilometri dalla sua auto, portando a sei morti il bilancio del weekend di maltempo nel Sud-Est della Francia.

La vittima è stata trovata a Saint-Maime Dauphin, vicino a Manosque. “Era stata trascinata via dal fiume Largue mentre cercava di uscire dal suo veicolo”, ha spiegato una fonte. L’elicottero EC145 ha perso i contatti radio e radar ieri sera mentre era in missione di salvataggio e ricognizione.

Ieri le alluvioni hanno ucciso due persone sulla Riviera francese, colpita da piogge torrenziali una settimana dopo quelle che hanno ucciso sei persone. Nel Var un pastore è stato trascinato via dalle acque mentre tentava di attraversare un fosso sulla sua 4×4 mentre accudiva il suo gregge. Il corpo è stato trovato ieri sera 300 metri a valle del luogo dove era stato visto per l’ultima volta. Sempre nel Var il proprietario di una stalla è stato trovato morto dopo essere stato trascinato via dalle acque mentre accudiva i suoi animali. Ieri sera l’autostrada A8 è rimasta chiusa per quattro a causa degli allagamenti della carreggiata.