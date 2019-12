Maltempo in Francia: quasi 100mila case senza elettricità

Quasi 100mila case sono rimaste senza elettricità in Francia: particolarmente colpita dal maltempo la regione della Nuova Aquitania (sudovest). La tempesta Fabien, che nelle ultime ore sta colpendo la Corsica con forti venti e piogge, non ha causato vittime né danni particolarmente gravi.

In Corsica i venti hanno raggiunto picchi di 206 km/h a Capo Sagro, mentre la città di Ajaccio ha chiuso l’aeroporto e fermato i traghetti.