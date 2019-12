Maltempo Francia, venti di burrasca e inondazioni: 2 morti e decine di migliaia di utenze senza elettricità

Due pensionati sono stati uccisi e decine di migliaia di case sono rimaste senza elettricità, in seguito a venti di burrasca e inondazioni hanno colpito la Francia sudoccidentale. 11 dipartimenti sono rimasti in allerta arancione con allerta nella tarda serata di oggi. Un uomo di 70 anni è morto ieri nei Pirenei Atlantici, dopo che il suo veicolo ha colpito un albero caduto. A Espiens, nella Regione del Lot-et-Garonne, un uomo di 76 anni è stato spazzato via dalle acque ingrossate quando è uscito a prendere la posta ieri sera. I soccorritori hanno trovato il suo corpo 24 ore dopo, a più di un chilometro da casa sua. Altre cinque persone sono rimaste ferite, due gravemente, complice la caduta di alberi sui loro veicoli

Circa 40mila case erano senza energia sabato pomeriggio e circa 15mila sono rimaste in queste condizioni entro la sera, ha riferito ad AFP l’operatore di servizi elettrici Enedis. Un portavoce della compagnia ha aggiunto che circa duemila tecnici sono stati impegnati a ripristinare la situazione. Durante la notte, circa 400mila case avevano subito interruzioni di corrente a causa dell’inondazione in parti della regione con acque salite fino a 2,7 metri e di 30 centimetri all’ora in alcune aree. Inondazioni e frane hanno interrotto l’accesso alle stazioni sciistiche di Gourette e Artouste, mentre la distribuzione di acqua potabile nel comune di Laruns è stata interrotta. Nel vicino dipartimento delle Landes, circa 600 persone sono state evacuate venerdì come misura preventiva nelle aree in cui convergono i fiumi Gaves de Pau e Oloron.