Maltempo e frane: danni e disagi in Lombardia, frazioni isolate

Il maltempo che nelle ultime settimane ha colpito la Lombardia sta creando nuovi danni e disagi nel Pavese. Nelle scorse ore un tratto di riva del Ticino, a Pavia città, è completamente crollato lungo l’antica via Francigena.

In corso la messa in sicurezza.

In provincia di Brescia nella notte alcuni massi hanno bloccato la strada che da Lavenone sale in direzione di Presegno: sul posto gli uomini della Protezione civile di Lavenone. Le frazioni Presegno e Bisenzio sono isolate e anche qui si sta lavorando per mettere in sicurezza l’area.