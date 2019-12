Maltempo Friuli: famiglia americana rimane bloccata mentre tenta di attraversare una strada vietata, evacuati per una frana

Una famiglia americana di quattro persone, di cui due bambini, è stata salvata dai Vigili del fuoco di Pordenone, con l’ausilio dell’elicottero della Protezione civile Fvg, dopo essere rimasti bloccati nel guado che collega Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda a Vivaro. L’episodio è avvenuto nello stesso tratto in cui stamani era stato salvato con un velivolo dei Vigili del fuoco di Venezia, il conducente di un furgone sommerso dalla piena del fiume Meduna: l’uomo era in piedi sul tettuccio nella disperata attesa dei soccorsi.

Anche in questo caso – come per i due precedenti avvenuti nella giornata odierna, il primo, a pochi chilometri di distanza, a Cordenons, con esito fatale per l’uomo alla guida di un’auto – le persone a bordo della vettura hanno tentato di raggiungere l’altra sponda sebbene la strada fosse chiusa al traffico con una sbarra. I quattro americani sono stati recuperati con il verricello: prima sono stati issati a bordo del velivolo – grazie al lavoro di un tecnico del Soccorso alpino – e quindi sbarcati a riva, dove l’equipe sanitaria di un’ambulanza ha monitorato le loro condizioni di salute che non destano preoccupazioni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri: per i contravventori del divieto è in arrivo una sanzione.

Maltempo: sospese le ricerche dell’uomo scomparso in guado

Sono state sospese le operazioni di ricerca e soccorso dell’uomo deceduto dopo essere rimasto intrappolato la notte scorsa nella sua auto mentre stava guadando il fiume Meduna tra Zoppola e Cordenons (Pordenone), nonostante il divieto imposto per l’allerta meteo. I Vigili del fuoco di Pordenone e i sommozzatori di Trieste hanno provato per l’intera giornata a raggiungere il veicolo sommerso dall’acqua ma le condizioni di sicurezza non hanno consentito di entrare nell’abitacolo dov’è rimasto intrappolato l’automobilista alla guida. Un nuovo tentativo verrà fatto domani mattina, se il torrente sarà meno impetuoso e l’ondata di piena permetterà ai mezzi anfibi di raggiungere la zona dove l’auto è stata trascinata. Finora non è stato possibile identificare l’automobilista, ma grazie all’utenza telefonica da cui la notte scorsa è stato lanciato l’allarme, si è risaliti ad un uomo che risiede in zona e abita da solo. Per il momento tuttavia non sono state formalizzate richieste di scomparsa: i Carabinieri della Compagnia di Pordenone attendono riscontri ufficiali prima di fornire ulteriori indicazioni sulla vittima.

Maltempo: frana nel Pordenonese, famiglia evacuata

Una famiglia di cinque persone, tra cui tre bambine piccole, è stata evacuata dall’abitazione di Casiacco di Vito d’Asio (Pordenone), in val d’Arzino, perché una frana ha interessato il fabbricato, senza conseguenze per gli occupanti. La frana è partita dalle colline che circondano l’abitato, ha lambito l’abitazione e poi si è riversata nel vicino rio Coppe. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Protezione civile comunale e regionale Fvg e i Carabinieri di Castelnovo. Da un primo sopralluogo e considerando le previsioni meteo avverse per le prossime ore, con forti precipitazioni, come informa il sindaco Piero Gerometta, si è ritenuto prudente che la famiglia trovasse un’altra sistemazione per trascorrere la notte, in attesa di verifiche più approfondite che portino alla individuazione dell’intervento più idoneo a mettere in sicurezza l’intera zona.