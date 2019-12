Maltempo Friuli: un’altra auto su strada vietata, salvato dai Vigili del Fuoco

Un automobilista è stato salvato dai vigili del fuoco che lo hanno recuperato con l’elicottero dopo che ha cercato di guadare il fiume Meduna all’altezza di Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone). Il fatto si è verificato attorno alle 8 e la località dista pochi chilometri in linea d’aria da dove, la notte scorsa, lungo il medesimo corso d’acqua, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla piena.

In entrambi i casi gli automobilisti hanno trasgredito i divieti oltrepassando le sbarre che impediscono l’accesso. E anche per far fronte alla seconda emergenza sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale, ma vista la criticita’ della situazione e’ stato subito fatto alzare in volo il velivolo, che ha recuperato l’automobilista e lo ha portato precauzionalmente in ospedale a Pordenone: aveva un principio di ipotermia, ma non e’ in pericolo di vita. Su entrambi gli episodi indagano i Carabinieri.