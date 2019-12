Maltempo Friuli Venezia Giulia: a rischio l’attivazione degli impianti sciistici

Il maltempo mette a rischio l’apertura degli impianti sciistici in Friuli Venezia Giulia. “Le perturbazioni attualmente in corso e le previsioni per i prossimi giorni rendono infatti incerta e in costante evoluzione l’attivazione degli impianti nei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia”.

Lo comunica PromoTurismo Fvg che informa come, a oggi, Forni di Sopra è l’unico polo sciistico a garantire l’apertura parziale delle piste: saranno aperte da oggi in area Varmost le seggiovie n. 1-2-3, le piste Varmost 3 – Varmost 2 – Senas – Variante Varmost 2 e il collegamento V3-V2. Gli aggiornamenti – conclude PromoTurismo Fvg – saranno comunicati nella sezione infoNEVE di ogni località sul sito www.promotur.org.