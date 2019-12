Maltempo Friuli Venezia Giulia: allagamenti, dissesti e caduta alberi

Allagamenti, dissesti stradali e caduta di alberi. Sono circa 120 le chiamate al numero di emergenza per interventi tecnici urgenti in Friuli Venezia Giulia giunte alla sala operativa unica. Secondo l’ultimo aggiornamento diramato dalla Protezione civile regionale risultano allagate le zone di Meduno, Treppo Grande, Martignacco, Buia, Tricesimo, Pasiano di Pordenone, Ronchi dei Legionari, mentre dissesti del manto stradale si sono verificati tra Frisanco e Meduno sulla ex SP63, a Tavagnacco, Albero abbattuto località Isola Morosini (San Canzian d’Isonzo).

Nel primo pomeriggio, si legge nell’avviso, un fronte entrera’ in regione provocando un incremento del vento da sud, con raffiche che localmente saranno anche forti, e delle piogge, anche temporalesche, specie sulla fascia centro orientale. Quota neve in calo nel pomeriggio fino a 800-1000 sulle Alpi, 1500 sulle Prealpi. In serata le precipitazioni cesseranno ovunque. Permane l’attivazione del Servizio di Piena sul fiume Tagliamento per le tratte arginate di competenza regionale e statale.

Attivo dalla prima mattina il servizio di piena sul fiume Livenza per le tratte di competenza statale e sul Torrente Meduna per le tratte regionali, mentre permane la chiusura dei guadi: Malina in Comune di Premariacco, Murlis in Comune di Zoppola, Rauscedo in Comune di San Giorgio della Richinvelda, Cornappo Comune di Nimis. Attivati dalla prima mattina dalla Sala Operativa Regionale di Palmanova per interventi e in monitoraggio territorio circa 80 volontari di 30 Comuni.