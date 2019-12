Maltempo Friuli Venezia Giulia: pericolo valanghe da marcato a moderato

Pericolo valanghe marcato, oggi e domani, sulle Alpi in Friuli Venezia Giulia, moderato sulle Prealpi.

L’intensa perturbazione del fine settimana, si legge nel bollettino della Regione, “ha portato quantità importanti di neve solo oltre i 1800-2000 m. Sulle Alpi dove il pericolo valanghe è 3 (marcato) sono caduti circa 50 cm ovunque, quantità maggiori sul Canin dove oltre i 2200 m si hanno più di 130 cm di nuova neve. A fine episodio la neve è scesa fino a 1200 m circa. In quota ora il vento sta formando nuovi accumuli in particolare alle esposizioni SE. Oltre i 1800 m sono possibili valanghe spontanee sia a lastroni che a debole coesione, di medie e grandi dimensioni, a tutte le esposizioni ma in particolare a meridione. Il pericolo maggiore consiste nella possibilità di provocare distacchi di grandi valanghe anche con debole sovraccarico a tutte le esposizioni. Sulle Prealpi ha piovuto fino alle massime quote, a fine episodio sono caduti circa 30 cm di neve in quota, poi scesa fino a 1300 m circa, qui il pericolo è 2 (moderato) e le valanghe attese sono di piccola e media dimensione e a debole coesione“.

Per quanto riguarda la giornata di domani, “oltre i 1800 m il pericolo valanghe sarà 3 (marcato) per la possibilità di provocare distacchi di medie e grandi dimensioni anche con debole sovraccarico, a tutte le esposizioni e in modo particolare dove ci sono gli accumuli di neve ventata di nuova formazione. Sempre oltre tale quota saranno possibili distacchi spontanei di valanghe di medie e grandi dimensioni in particolare alle esposizioni meridionali. Sulle Prealpi il pericolo sarà 2 (moderato) e la possibilità di provocare distacchi sarà minore e limitata alle zone sotto cresta dove si sono formati nuovi accumuli.“