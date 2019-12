Maltempo: primi fiocchi di neve sul Carso triestino

Freddo e primi fiocchi di neve sul Carso triestino dove nel primo pomeriggio di oggi si sono registrate temperature piuttosto basse, favorite da un sostenuto vento di bora. Il fenomeno – fa sapere l’Osmer Arpa – dovrebbe esaurirsi entro la tarda serata. La neve sul Carso è caduta nel primo pomeriggio testimoniata dai molti video apparsi sui social a Trieste.

Presa di mira soprattutto la zona di Opicina, ma i fiocchi si sono visti anche a Trebiciano e Basovizza e in altre aree dell’altipiano carsico. Per il momento comunque nessun problema per la circolazione. Per la giornata di domani l’Osmer annuncia in Fvg cielo coperto con precipitazioni diffuse, moderate a ovest, abbondanti a est, più intense e forse temporalesche verso le zone sudorientali. Sui monti neve fino a fondovalle.

Inizialmente, e fino al primo pomeriggio, possibile neve o pioggia mista a neve sulla pianura centro-occidentale, poi dovrebbe prevalere la pioggia. Venti in genere da nord da moderati a sostenuti, da sud-est su Trieste dove in serata si avra’ temporaneamente Bora. Possibile locale formazione dighiaccio al suolo.