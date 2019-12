Maltempo in Calabria, auto della Polizia sbanda sotto la pioggia e investe due pedoni immediatamente soccorsi dagli agenti

Nella notte si è verificato in Calabria un incidente tra una volante della Polizia e due pedoni: il poliziotto alla guida del mezzo ha perso il controllo dell’auto sotto la pioggia, a causa del manto stradale reso sdrucciolevole, nel tratto di Rosarno (Reggio Calabria) della Strada Statale 18 Tirrena Inferiore. L’auto è finita contro un muro, ma l’autista – con grande esperienza e brillante prontezza di riflessi – riusciva ad evitare il peggio, salvando due malcapitati pedoni che si trovavano proprio in quel tratto di strada. I pedoni sono tuttavia rimasti coinvolti nella manovra riportando lievi feriti: sono stati immediatamente soccorsi e tranquillizzati dagli agenti della Polizia, che hanno chiesto l’intervento dei soccorritori del 118 immediatamente intervenuti sul posto per le cure del caso.