Maltempo: interrotti i collegamenti Termoli – Isole Tremiti

Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia) a causa delle avverse condizioni meteo. La motonave Isola di Capraia è rimasta in porto questa mattina rinforzando gli ormeggi. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diramato oggi due avvisi di burrasca, uno in mattinata e un secondo per il pomeriggio valido fino alla serata che prevede mare agitato e vento di nord-ovest forza 7. In mattinata, invece, il vento forte di nord-est forza 8 ha impedito all’imbarcazione merci e passeggeri di prendere il largo.