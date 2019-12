Maltempo, la Tempesta di Santa Lucia flagella la costa tirrenica di Reggio Calabria: case allagate, scuole chiuse. Foto e Video shock da Bagnara

La Tempesta di Santa Lucia ha colpito il Sud Italia, in particolare la costa tirrenica di Reggio Calabria dove i forti venti hanno causato una violenta mareggiata che sta provocando allagamenti e disagi.

Tra i comuni maggiormente colpiti c’è quello di Bagnara Calabra, dove l’intensa mareggiata si sta abbattendo in queste ore sulle coste, investendo il lungomare e raggiungendo persino le abitazioni site a ridosso della spiaggia spiaggia. Oggi a Bagnara le scuole sono rimaste chiuse, in seguito a un’ordinanza emessa dal Sindaco ieri sera in previsione della violenta ondata di maltempo.

Danni e disagi in tutta la zona, dove il vento continua a sferzare.