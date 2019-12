Maltempo Lazio: “A Fiumicino oltre 50 intervento, grazie a tutti per il lavoro svolto”

Sono stati oltre 50 gli interventi di Polizia Locale e Protezione Civile effettuati ieri a Fiumicino fin dalla mattinata, per via del maltempo. Dalle 8.30 alcuni interventi sono stati necessari per via della pioggia, ma il grosso dei danni è stato causato del forte vento che a partire dalle 14.30 ha imperversato in tutto il territorio. La Protezione Civile ha impegnato quattro squadre, ognuna composta da quattro persone, fino alle 23.50 della notte. Otto le pattuglie della Polizia Locale impegnate fino all’1 del mattino di oggi.

Gli interventi si sono resi necessari soprattutto per alberi e rami caduti, cartelloni pubblicitari e un semaforo divelti e qualche allagamento. Non si registrano feriti.

“Come sempre, l’opera delle donne e degli uomini della Polizia Locale e della Protezione Civile si è rivelata preziosa e fondamentale – commenta il sindaco Montino -. Il lavoro per fare fronte alle conseguenze del maltempo è stato tanto e instancabile per tutta la giornata di ieri e fino a tarda notte. Ringrazio anche le altre forze dell’ordine per il supporto che, anche in questa circostanza, non hanno fatto mancare alla Città. Un ringraziamento anche agli uffici del Comune che hanno gestito situazioni difficili, come quella legata al trasporto locale che ieri ha subito ritardi e blocchi”.

Tra gli interventi più importanti si segnalano: quattro pali Telecom caduti su via Casal Sant’Angelo che hanno impegnato due pattuglie della Polizia Locale fino a oltre la mezzanotte; altri 4 pali Telecom abbattuti; 14 interventi per alberi caduti, in zona San Carlo a Palidoro, Fregene, Aeroporto, via Coni Zugna; 4 segnalazioni di cartelloni pubblicitari caduti e pericolanti zona via Montanari, Parco Leonardo, Viale di Porto; un pino di 30 metri caduto dal giardino di una villa di Fregene che ha danneggiato la recinzione e si è abbattuto sulla villa di fronte (e, di conseguenza, chiuso la strada al traffico); 5 segnalazioni di rami su strada zona Maccarese, Muratella, Torre del Pagliaccetto; 4 segnalazioni di alberi caduti in zona Tragliata, Castel Campanile, via Tago; diverse altre segnalazioni di rami caduti di cui uno ha colpito l’auto di una signora, rimasta illesa, a Parco Leonardo.

Anche oggi continuano gli interventi di messa in sicurezza in conseguenza ai danni registrati ieri. Insieme alla Polizia Locale e alla Protezione civile, fondamentali gli interventi dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e di Polizia e Carabinieri per fare fronte alle tantissime chiamate che sono arrivate dai cittadini.