A causa del maltempo e per la caduta di rami e alberi sulla carreggiata, si registrano numerosi disagi sulla AA7 Appia e SS148 Pontina in provincia di Latina. In particolare, sono provvisoriamente chiusi sulla SS7 ‘Appia’ il tratto al km 49,400 a Cisterna di Latina e il tratto a km 85,200 a Pontinia in entrambe le direzioni. Sulla ‘Pontina’ al momento è chiuso il tratto al km 101,000 a Latina. Le deviazioni vengono segnalate in loco.