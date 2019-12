A seguito dell’avviso per vento di burrasca forte emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria per la zona B (Comune di Genova), per l’intera giornata di oggi saranno in vigore le ordinanze sindacali che prevedono: divieto di transito ai veicoli a due ruote, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro; chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali; chiusura al pubblico dei cimiteri presenti sul territorio comunale.