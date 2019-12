Maltempo Liguria: aperto varco sulla strada franata nello spezzino, si pensa a ponte Bailey per ridare collegamento alla frazione

Un varco è stato aperto stamani sulla strada di Torenco, nel comune di Follo (La Spezia), crollata ieri sera lasciando una frazione di 70 abitanti isolata. Il varco ha consentito di portare a valle i mezzi dei residenti e sarà usato anche per le emergenze. “Siamo riusciti con i volontari di protezione civile e croce rossa ad evitare il peggio ieri sera. Adesso posizioneremo una ambulanza nel paese per le emergenze” ha detto il sindaco Rita Mazzi stamani durante il sopralluogo con l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Il cedimento della comunale è un aggravamento di una situazione registrata durante gli ultimi eventi meteo. “Valutiamo la possibilità di installare un ponte Bailey o di attuare altre soluzioni provvisorie per ridare il collegamento a questa frazione, perché i tempi di intervento per la messa in sicurezza non saranno brevi“, ha confermato Giampedrone. Dieci anni fa sempre poco prima di Natale, era il 24 dicembre 2009, la frazione è stata sfollata a causa di una importante frana che isolò la zona e danneggiò le abitazioni. Alcuni residenti sono rimasti fuori casa per oltre un anno.