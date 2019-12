Maltempo Liguria, buca sul viadotto Bisagno nella A12: la polizia fa da safety car

Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato problemi alla circolazione sulle autostrade della Liguria, dove e’ in vigore una allerta rossa e dove si registrano forti rallentamenti anche a causa del vento. Problemi in particolare sul viadotto Bisagno. Si e’ creata una buca sull’asfalto, secondo quanto riferito dalla polizia, e nonostante un tempestivo intervento dei tecnici non e’ stato possibile riparare subito il danno. E’ stato percio’ allestito un cantiere e nel tratto, compreso tra Genova Est e Genova Nervi, il traffico e’ stato regolato da una auto della polizia che ha scortato gli automobilisti per rallentarne la velocita’.