Interruzione della circolazione sulla strada provinciale del colle di Cadibona dove sono in corso verifiche su un buco che si è aperto sulla carreggiata. A preoccupare è però una voragine che si è aperta sotto alla strada a causa delle ultime intense piogge che hanno scavato il terreno sottostante. Tecnici e responsabili della Provincia sono in azione per capire l’entità del danno.