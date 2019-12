Maltempo Liguria, chiusa l’allerta rossa: resta osservato speciale il mare

E’ tornato il sole in Liguria dopo la terza allerta rossa in meno di due mesi, prima estesa a tutta la regione: l’ondata di Maltempo ha causato i problemi maggiori nel Ponente, con la zona della Valle Armea interessata da piene dei corsi d’acqua e frane che hanno interrotto temporaneamente alcune strade provinciali e comunali. Ma è emergenza frane: 7 quelle importanti aperte nel ponente ligure, con oltre 60 persone sono rimaste isolate per smottamenti e viabilità interrotta.

La perturbazione nella notte si è poi spostata a Levante, dove ha provocato disagi nello spezzino, quasi al confine con la Toscana. L’assessore regionale ligure alla Protezione civile Giacomo Giampedrone questa mattina sara’ nel comune di Follo per un sopralluogo sulla frana nella frazione di Torenco, rimasta isolata per l’interruzione dell’unica strada di accesso.

Problemi anche sul litorale, dove il mare ha infierito ancora una volta sulla costa, specie nel litorale del savonese, dove – ad esempio ad Alassio – a difesa delle onde sono stati piazzati sacchi di sabbia. Secondo le previsioni sono attesi ancora residui di pioggia, specie sul Levante ligure, ma poi sara’ il sole a farla da padrone, almeno fino alla vigilia di Natale. Resta invece osservato speciale il mare, con una nuova mareggiata attesa per domani, domenica 22 dicembre.