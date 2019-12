Maltempo Liguria, il sindaco di Genova: “Sulle risorse torneremo alla carica”

“Ci daremo da fare per far cambiare idea al governo, come abbiamo sempre fatto. Quando le cose non vanno bene, dobbiamo tirarci su le maniche, lavorare assieme e arrivare al risultato. E lo faremo. Certamente mi aspettavo di piu’, probabilmente non ci hanno capito bene. Vorra’ dire che torneremo alla carica”. Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, parlando dei primi stanziamenti del governo per il ripristino dei danni causati dalle ultime ondate di Maltempo nel capoluogo ligure.

“Sono primi stanziamenti e quindi è ovvio che ci aspettiamo molto di più, abbiamo bisogno di almeno 100 milioni per le somme urgenze, cioè le cifre che i sindaci e le province stanno spendendo proprio in questi minuti per ripristinare le normali condizioni di vita. Speriamo ovviamente che il governo intervenga subito per le somme urgenze”, prosegueGiovanni Toti, parlando dei primi stanziamenti del governo per i danni causati dal Maltempo. “Il nostro grido di dolore – ha sottolineato Toti – non è per fare polemica ma perché decine e decine di sindaci oggi si ritrovano con un bilancio senza risorse per lavori che stanno già eseguendo. Quindi – ha concluso il governatore – o entro 30 giorni quelle cifre vengono ripianate nei bilanci dei Comuni o avremo seri guai nella maggior parte dei Comuni della Liguria”.