Maltempo Liguria, massima allerta: voli dirottati a Genova, frane e smottamenti nell’Imperiese, esonda il torrente Armea nel Sanremese

Situazione d’emergenza in Liguria dove il forte maltempo sta causando danni in diverse parti della regione. Sono nove in totale, al momento, i voli in arrivo a Genova dirottati su altre citta’ a causa dell’allerta rossa. Tra i voli che non sono riusciti ad arrivare nel capoluogo ligure anche un Airbus della Lufthansa proveniente da Francoforte con a bordo numerosi croceristi.

Il pilota ha sorvolato per circa per 40 minuti il porto genovese e ha poi provato l’atterraggio da Ponente virando verso Varazze ma alla fine ha dovuto desistere ed ha cambiato rotta dirigendo verso Malpensa. Altri voli sono stati fatti atterrare a Torino e a Pisa. Tre, invece, i voli in partenza diretti a Roma e a Amsterdam che sono stati cancellati.

15 sfollati nell’imperiese, frane e smottamenti

Quindici persone residenti nella zona a rischio di alluvione sono state fatte sfollare dalle loro abitazioni a Ceriana, nell’entroterra di Sanremo, dopo che è stata superata la soglia dei 150mm di pioggia nelle ultime ore. Lo conferma il sindaco Maurizio Caviglia. Nel frattempo sono cadute anche diverse frane, la più importanti delle quali a circa tre chilometri dall’abitato di Ceriana, verso Baiardo. L’ingresso in paese, dunque, è bloccato in alcuni punti: i tecnici sono al lavoro per riaprire la strada. In frazione Cenova, a Rezzo nell’imperiese, è tornato a scendere un fiume di fango dalla collina dove il 27 novembre scorso sono stati sgomberati undici residenti. “Il fango sta scendendo lungo il percorso originario della frana – ha detto il sindaco di Rezzo, Renato Adorno – ma se continua a piovere cosi’ forte potrebbero verificarsi nuovi problemi. La situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro”.

Esondato il torrente Armea nell’entroterra di Sanremo

Le forti piogge che nelle ultime ore stanno colpendo l’estremo ponente della Liguria, hanno causato un innalzamento dei livelli di tutti i corsi d’acqua della provincia di Imperia. In particolare, secondo quanto riferito dalla Regione Liguria via Twitter, il torrente Armea è esondato in due diversi punti nella zona di Ponte Savio in Valla Armea e a Sanremo ha raggiunto il livello massimo. Via Caravelli, nell’immediato entroterra di Sanremo, è stata chiusa precauzionalmente al traffico fino all’incrocio con l’Aurelia Bis. A preoccupare nel ponente ligure è anche il torrente Argentina, che ha raggiunto il secondo livello di guardia a Taggia.

Fincantieri ferma i lavori a Riva Trigoso

A causa dei venti da sud con punte di 100 km orari e dell’allerta meteo rossa che prevede onde di 4 metri, sono state sospese per precauzione le lavorazioni alla Fincantieri sulle navi in costruzione sullo scalo dello stabilimento di Riva Trigoso. Decine di lavoratori, per lo piu’ dipendenti di ditte appaltatrici, sono usciti dallo stabilimento dopo il fermo delle gru per le raffiche di vento ed i marosi che lambiscono la piattaforma dove sono sistemate la Fremm “Emilio Bianchi” che sara’ varata il 25 gennaio e un pattugliatore. Il Comune di Sestri Levante ha intanto deciso di chiudere al transito via Gramsci, a poche decine di metri dall’ingresso dello stabilimento.