Maltempo Liguria: isolata casa di riposo a Genova

La Protezione Civile regionale ha fatto il punto su sfollati e isolati dopo l’ultima ondata di maltempo. A Taggia continua l’isolamento di 16 persone in Regione Oxentina per il crollo di una strada. A Badalucco 6 famiglie sono isolate in localita’ Poggio per una frana in movimento sulle abitazioni e tre persone in localita’ Cegno; due gli sfollati a Sanremo in via Ernesto Mazzaglia per un edificio dichiarato inagibile. Nel Comune di Genova, in via alla Costa di Teglia, si e’ aperta una voragine sulla strada, isolata una casa di riposo. Nel Comune di Follo permane il parziale isolamento di 70 persone nella frazione Torenco.