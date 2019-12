Maltempo Liguria: sotto controllo le piene di Magra e Vara

Le precipitazioni, accompagnate da vento di burrasca, hanno lasciato la Liguria. L’unica area ancora interessata dall’allerta è lo spezzino. Qui è allerta gialla fino alle 12 di questa mattina dopo essere stata rossa ieri e arancione dalla mezzanotte alle 8 di questa mattina. C’era preoccupazione per le piene dei fiumi Vara e Magra, ma la situazione e’ sotto controllo.

Sempre nello Spezzino restano isolate 70 persone a Torenco, frazione nel Comune di Follo, dove e’ crollata l’unica strada di accesso all’abitato. Le persone possono muoversi solo a piedi Riaperta questa mattina a senso unico alternato la strada della Litoranea a Riomaggiore, alle Cinque Terre, che era stata chiusa nel pomeriggio di ieri per il rischio frana da un cantiere: la viabilita’ potra’ essere parzialmente sospesa per il dragaggio di eventuali massi pericolanti.

Chiusa per precauzione la provinciale della Ripa e la strada Beverino Castello per smottamenti. Riaperta a senso unico alternato la strada provinciale per Levanto. Interventi nella notte dei vigili del fuoco per tetti in lamiera scoperchiati o alberi abbattuti dal vento o per piccoli allagamenti in scantinati. Nell’Imperiese ieri sera e’ esondato il torrente Argentina, in regione Prati, a Riva Ligure: 36 persone sono state sfollate per ore. Nel pomeriggio, nella zona, erano state chiuse le attivita’ produttive a scopo cautelativo. E proprio l’Imperiese e’ stata la zona della Liguria piu’ colpita dal Maltempo. Lo testimoniano i dati sulla pioggia: a Ceriana, nell’entroterra di Sanremo, sono caduti 52 millimetri in un’ora e 289 per l’intera perturbazione, secondo Arpal.

Riaperta al transito la via Aurelia tra Cavi di Lavagna e Sestri Levante dopo la chiusura dovuta alla violenta mareggiata. I tecnici di Anas avevano deciso la chiusura ieri sera intorno alle 22 quando le prime onde sospinte dal violento libeccio avevano raggiunto la carreggiata in prossimita’ delle gallerie di S. Anna.