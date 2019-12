Maltempo in Liguria: la pioggia fa riemergere 40 ordigni bellici in torrente

In seguito all’ultima ondata di maltempo che ha colpito il Ponente della Liguria, una quarantina ordigni bellici – molto probabilmente risalenti alla II Guerra Mondiale – sono tornati alla luce nel letto del torrente Nervia, a Camporosso (Imperia). Si tratta di proiettili di artiglieria, del diametro di 50 cm per 10 cm.

Sul posto i carabinieri che hanno recintato la zona. Nei prossimi giorni gli artificieri preleveranno gli ordigni e metteranno in sicurezza l’area.