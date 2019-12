Maltempo Liguria, scatta l’allerta rossa: “Limitare gli spostamenti e prestare la massima attenzione”

In Liguria è scattata alle ore 8 l’allerta rossa per piogge e temporali sul ponente e sul centro della regione (zone A, B e D: Genova e province di Imperia e Savona): l’allerta rossa sarà in vigore fino alle ore 21, successivamente allerta arancione fino alle 24. Il levante (zone C e E: Spezzino, Tigullio, valli Scrivia e Trebbia) entrerà in allerta rossa alle ore 12.

La pioggia attesa sarà accompagnata nel pomeriggio da venti meridionali fino a burrasca forte, con possibili raffiche fino a 100 km/h sulla costa e anche oltre 150 km/h sui crinali più esposti.

“È scattata l’allerta rossa per piogge e temporali sul ponente e sul centro della Liguria, mentre sul levante passerà da gialla a rossa alle 12. Dalla sala della Protezione Civile con i previsori stiamo già monitorando la situazione e i nostri volontari sono pronti a intervenire in caso di necessità“: lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti

“L’autostrada A6 tra Savona e Altare è stata chiusa in via precauzionale fino a cessata allerta. Come sempre vi raccomandiamo di limitare gli spostamenti e di prestare la massima attenzione, nessuna allerta va mai sottovolutata!

Grazie a chi ancora una volta lavorerà senza sosta per garantire la nostra sicurezza, seguiteci per tutti gli aggiornamenti sui canali di Regione Liguria e sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/“