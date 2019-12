Maltempo, torna la pioggia e in Liguria collassa un’altra strada. Caldo pazzesco in tutt’Italia per lo scirocco [LIVE]

E’ tornato il maltempo in Liguria: forti piogge stanno colpendo l’entroterra di Genova e pochi minuti fa è collassata la carreggiata della SP15 tra Propata e il bivio di Caprile, in alta val Trebbia, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. La strada era già stata chiusa, come spiega ad Agi Franco Senarega, delegato alla mobilità di Città Metropolitana di Genova: “Avevamo constatato un danno importante ad un muro d’ala della strada e questo ha comportato l’immediata chiusura. Oggi questo danno si e’ palesato in tutta la sua importanza perchè quel muro è collassato“. Senarega ha spiegato che “stiamo facendo la progettazione dell’intervento sull’infrastruttura, che non è affatto banale, e parallelamente, stiamo cercando la fonte di finanziamento“. Sul fronte risorse, “avevamo già avviato un confronto sia con Regione Liguria che con il Mit perche’ su quella strada erano previsti interventi importanti, con finanziamenti dedicati“.

Intanto lo scirocco ha fatto alzare le temperature in modo eccezionale in tutt’Italia. Le minime della notte sono state addirittura di +17°C a Oristano, +16°C a Pisa, Viareggio, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Cagliari e Crotone, +15°C a Grosseto e Lecce, +14°C a La Spezia, +13°C a Trieste e Firenze, +10°C a Venezia, Udine e Monfalcone.

Adesso abbiamo +20°C a Roma e Palermo, +18°C a Reggio Calabria e Crotone, +17°C a Pisa, La Spezia e Viterbo, +16°C a Firenze e Trieste, e nelle prossime ore si intensificherà il maltempo al Nord/Ovest e nelle zone joniche del Sud, con forti piogge per tutta la giornata di domani, Mercoledì 18 Dicembre, in Sardegna, Sicilia e Calabria.

