Maltempo Liguria, Tempesta di Santa Lucia: fiocchi di neve nell’entroterra di Genova e Savona

La Tempesta di Santa Lucia ha portato la neve anche nell’entroterra di Genova e Savona: deboli precipitazioni nevose hanno interessato in particolare i tratti appenninici centrali al confine tra Liguria e Piemonte.

In provincia di Genova imbiancate varie località della Valle Stura, della Valle Scrivia e della Val d’Aveto. Nel savonese la neve è caduta in alcune località della Val d’Orba e della Val Bormida.

Nevischio segnalato anche in alcuni tratti delle autostrade A7 e A26.

Nella notte a Poggio Fearza, nell’imperiese, la colonnina di mercurio è scesa fino a -5,3°C.