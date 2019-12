Maltempo, l’irruzione fredda inizia a sferzare l’Italia: venti impetuosi, tornado fa danni in Toscana [FOTO LIVE]

Il maltempo che ha dato qualche giorno di tregua all’Italia ritorna a sferzare e stavolta lo fa con un’ondata fredda che causerà venti e neve a bassa quota, come ha previsto la nuova allerta meteo emessa dalla Protezione Civile. I primi effetti sono già visibili nella giornata odierna, con venti impetuosi che hanno interessato la Toscana, già provata dallo sciame sismico in corso nella zona del Mugello.

Un tornado ha colpito Cecina, in provincia di Livorno, provocando danni a edifici, abitazioni e a un agriturismo. Immediato l’intervento dei soccorsi: vigili del fuoco e tecnici del comune stanno lavorando per far rientrare la situazione.

La richiesta di intervento ai vigili del fuoco, che sono ancora sul posto, è arrivata alle 14.30. Sul posto, per le operazioni di messa in sicurezza degli immobili, è intervenuta una squadra del distaccamento di Cecina, insieme alla polizia municipale e ai tecnici del comune.