Maltempo Lombardia: chiusa per allagamento la galleria Lovere sulla SS42

Le forti piogge delle ultime ore hanno causato l’allagamento dell’ingresso alla galleria di Lovere (Bergamo), sulla statale 42, che oggi pomeriggio è stata chiusa per precauzione dall’Anas e che probabilmente resterà chiusa anche per tutta la giornata di domani.

L’ingresso in galleria è uno dei tratti più frequentati di tutta la Bergamasca: vi si immette tutto il traffico diretto verso Bergamo per evitare il lungolago di Lovere.

Regolare, invece, il traffico nella direzione opposta, verso la Valle Camonica (Brescia). A causare l’allagamento l’ingrossamento di una vena d’acqua, che ha trovato una via d’uscita proprio all’inizio della salita del tunnel, inondando la rampa. Come conseguenza la strada del lungolago di Lovere si e’ intasata, con venti minuti per percorrere circa 3 chilometri.