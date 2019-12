Maltempo Lombardia, Ferrovie: “Al via il piano neve e gelo”

Rfi ha messo a punto il piano anti neve e gelo per la stagione invernale 2019/2020, articolato sulla base delle previsioni del bollettino meteo della Protezione Civile due giorni prima di ogni possibile allerta.

Per fronteggiare gli episodi più critici Rfi non esclude la riduzione della circolazione dei treni, che sarà annunciata comunque 24 ore prima di ogni episodio, con possibili tagli al servizio che vanno dal 30% (allerta gialla) fino al 50% dell’allerta arancione, mentre in caso di condizioni nevose o di ‘gelicidio’ che Rfi definisce “incompatibili con la circolazione ferroviaria” (allerta rossa) si arrivera’ alla sospensione totale della circolazione.

Rfi garantisce l’impiego di oltre 370 persone per il mantenimento in efficienza degli impianti e delle stazioni, per le informazioni al pubblico con un potenziamento degli agenti impiegati e alla gestione della circolazione. Previste attivita’ preventive su scaldiglie, scambi, uso di antigelo sulle linee elettriche, taglio della vegetazione, corse raschia ghiaccio, sale sulle banchine e vigilanza sugli impianti.