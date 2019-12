Due grossi massi da 5 metri cubi si sono staccati da una parete rocciosa in localita’ San Rocco a San Pellegrino Terme, in valle Brembana. L’episodio oggi pomeriggio. I due massi non sono caduti sulla strada grazie a un vallo di protezione realizzato due anni fa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Zogno, che hanno effettuato le prime verifiche.