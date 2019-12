Maltempo Lombardia: piogge record a novembre, peggio solo il 2014

l mese di novembre 2019 è stato uno dei più piovosi dell’ultimo decennio. Come confermano i dati del Servizio idrometeorologico di Arpa Lombardia, infatti, a parte il 10, 26, 29 e 30 novembre, per il resto del mese si sono sempre verificate precipitazioni che hanno interessato, se non tutta, buona parte della regione.

Le cumulate più elevate, come di consueto, si sono registrate sulla fascia Prealpina e sulle Orobie dove sono stati raggiunti localmente i 500/600 mm. (Ardesio/Valcanale -BG- 643 mm, Bagolino -BS- 543 mm, Sormano -CO- 590 mm, Cuveglio -VA- 485 mm). Picchi superati solo nel novembre 2014 anche in pianura, dove a Milano lo scorso mese sono caduti 244 mm a fronte di una media di circa 100 mm, a Brescia 238 mm a fronte di una media di circa 70 mm, a Sondrio 240 mm (media 80 mm circa), a Mantova 211 mm (media 60 mm circa), e a Pavia 222 mm (media 90 mm circa).