Maltempo Marche: alberi caduti per forte vento, notte di super lavoro per i vigili del fuoco

Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Fabriano (Ancona) e di Macerata, a causa dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio: forti raffiche di vento che hanno provocato il crollo di molti alberi e piante.

Un albero si è abbattuto su due auto in sosta in piazzale Matteotti a Fabriano, un altro nel parcheggio della caserma dei carabinieri. Molti interventi dei vigili anche a Camerino e Castelraimondo per alberi caduti in strada e in un cortile.

Sorvegliati speciali il torrente Giano e il fiume Sentino, gonfi d’acqua per la pioggia.