Maltempo Marche, sindaco San Benedetto del Tronto riunisce tavolo tecnico: si cerca una sistemazione per 10 evacuati

Il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti, che è stato in costante contatto con il personale comunale in servizio di reperibilità nella notte, ha convocato stamane un tavolo tecnico per una panoramica delle emergenze dopo il fortissimo vento che ha imperversato sulla città nelle ore notturne.

La situazione più delicata è quella di via Capri, dove la copertura in pannelli sandwich di un locale tecnico di una palazzina è volata via interessando anche l’adiacente edificio che ha l’ingresso in via Pianosa. I due stabili sono stati dichiarati inaccessibili dai vigili del fuoco e bisognerà attendere che una ditta specializzata rimuova il materiale, ora pericolante tra i due edifici, prima che le circa 25 persone che vi abitano possano rientrare. Di queste 25 persone, circa una decina probabilmente avranno bisogno di una sistemazione per i prossimi giorni mentre gli altri saranno accolti da parenti o amici. Con il supporto dell’associazione “Ora et labora”, che collabora da tempo con il Comune per soluzioni abitative per emergenze diverse, si sta lavorando per individuare le strutture disposte ad accogliere queste persone per il tempo necessario alla messa in sicurezza degli immobili.

Per il resto delle emergenze, si sta lavorando per un rapido ritorno alla normalità. La Picenambiente ha iniziato a recuperare e smaltire l’immondizia volata via da cassonetti e strade (nella zona nord era programmato il ritiro della plastica) ed invita quanti hanno perduto o visti danneggiati i mastelli esposti fuori casa a recarsi in Comune, all’Ecosportello, già da lunedì per farseli sostituire. Il servizio Aree verdi ha segnalato alberi caduti in via Ulpiani e via Togliatti, già rimossi, e rami nelle pinete che saranno portati via nei prossimi giorni. Il Servizio Infrastrutture digitali ha dato disposizione per la rimozione di un palo della luce caduto in via delle Tamerici e la polizia municipale segnala la chiusura di via Monte Cretaccio, dove Enel sta ripristinando un palo che sorregge la linea elettrica. Danneggiati anche diversi segnali stradali su cui interverrà nelle prossime ore Azienda Multi Servizi spa.