Maltempo Marche, vento forte e pioggia: cade la parete di una tensostruttura a Urbania, danni a Fabriano

Ancora vento forte e pioggia in varie zone delle Marche tra l’hinterland di Ancona, in particolare Fabriano, e il Maceratese. La scorsa notte forti raffiche di vento avevano interessato il Pesarese, costringendo i vigili del fuoco ad una trentina di interventi. Ad Urbania, ha ceduto una parete della tensostruttura sportiva e tecnici della Provincia hanno subito messo in sicurezza l’area. Intense precipitazioni di pioggia mista a grandine hanno sferzato Fabriano e il suo comprensorio nel primo pomeriggio. Segnalati allagamenti in più zone della città. Il forte vento ha fatto spezzare rami che hanno invaso la carreggiata in viale Stelluti Scala e vicino alla stazione ferroviaria: danneggiata anche una pensilina in via Urbani; in alcune vie (Engles Profili, via Campo Sportivo e viale Serafini) si sono formate grandi pozzanghere. Sotto le volte del Loggiato San Francesco, che ospita le 12 casette del mercatino di Natale, si sono accumulati alcuni centimetri d’acqua.

Frequenti le segnalazioni per interruzione dell’energia elettrica in più zone della città, frazioni comprese. In via Cavallotti principio di incendio in una centralina elettrica dell’Enel con conseguenti problemi alla fornitura di energia in molti appartamenti. I pompieri sono riusciti a spegnerlo subito e i tecnici Enel sono al lavoro per riparare il danno. “La perturbazione che si è abbattuta nel nostro territorio ha lasciato dietro di sé diversi danni. – ha scritto su Facebook il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli – La situazione più critica a Campodiegoli dove è saltata una fogna. Sono in azione sul territorio i vigili del fuoco e la Protezione civile. Se avete segnalazioni di una certa gravità, frane, smottamenti, allagamenti di immobili, da segnalare chiamate la Polizia municipale che si occuperà di inoltrarle a chi di dovere“.