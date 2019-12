Maltempo, mare forza 7 alle Eolie: arcipelago isolato, scuole senza docenti

Il maltempo e il mare forza 6-7 colpisce ancora l’arcipelago delle Eolie che sono nuovamente isolate. Già da stamane sono interrotti i collegamenti marittimi con le isole minori, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi e Ginostra. Ne pomeriggio, gli aliscafi e i traghetti si sono fermati anche da Milazzo per Lipari, Salina e Vulcano. Impossibilitati anche la maggior parte degli insegnanti delle scuole, che arrivando dalla terra ferma, non possono raggiungere Lipari. In tal senso la preside della scuola elementare ha invitato il parlamento nazionale ad approvare al più presto il disegno di legge sulle isole minori che prevede incentivi per chi vuole insegnare nelle piccole isole.