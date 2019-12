Maltempo: mercantile incagliato in Sardegna, controlli su sversamenti

E’ in balìa di onde e vento forte il mercantile, Cdry Blue, finito sabato sera sugli scogli a Sant’Antioco, in località Torre Cannai, in Sardegna.

Prosegue il monitoraggio sulla stabilità e sull’eventuale sversamento di idrocarburi in mare, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Cagliari. Tutti i 12 membri di equipaggio del cargo, battente bandiera italiana, sono stati recuperati ieri e messi in salvo.

Si attende ora un miglioramento della situazione meteo per potere procedere alle operazioni di disincaglio dell’imbarcazione, lunga 108 metri, e verificare anche i danni alla carena.

“L’imbarcazione è danneggiata ha avuto piccoli sversamenti di gasolio, ma per fortuna il colpo sugli scogli sembra non avere intaccato i serbatoi che si trovano sul lato meno esposto. Pare che la chiazza oleosa sia circoscritta attorno alla nave,” ha affermaro il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci, che sta seguendo l’evolversi della situazione. “Siamo moderatamente fiduciosi e abbiamo visto le istituzioni statali che si sono mosse con rapidità, ora abbiamo bisogno di altrettanta tempestività perché si intervenga un minuto dopo che le condizioni meteo-marine lo consentano. Attualmente su quel versante ci sono raffiche di vento con punte di 50-60 nodi che non consentono le operazioni di recupero“.