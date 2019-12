Maltempo Molise, maxi tamponamento sulla Trignina a causa di neve e ghiaccio: difficoltà per il transito anche sulla Statale 652

Traffico bloccato sulla Statale 650 Trignina, tra Chiauci (Isernia) e Pescolanciano (Isernia) Isernia, per un maxi tamponamento provocato dal maltempo. 6 le auto coinvolte con diversi feriti per lievi traumi o contusioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Isernia. Secondo una prima ricostruzione all’origine dell’incidente ci sarebbe il maltempo, la neve e il ghiaccio hanno reso viscido il fondo stradale. Problemi di viabilità anche sulla Statale 652, tra Rionero Sannitico (Isernia) e Castel di Sangro (Aquila) dove il ghiaccio impedisce il transito ai mezzi non dotati di dispositivi antineve. Sul posto è intervenuta la Polstrada.