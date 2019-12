Lo svincolo di Palma Campania (Napoli) di collegamento tra la strada statale 268 ‘Del Vesuvio’ e l’autostrada A30 è provvisoriamente chiuso al traffico per allagamento. Lo segnala Anas specificando che il personale è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.